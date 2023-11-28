Работы по черновой отделке помещений в низкоэтажной части НКЦ выполнили на 60%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Специалисты завершили работы по черновой отделке в более 60% помещений низкоэтажной части комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ). Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На текущем этапе строительства комплекса архитектурно-отделочные работы охватили всю низкоэтажную часть НКЦ, состоящую из корпусов переменной этажности. Черновая отделка проведена на площади 108 тысяч квадратных метров из 170, то есть работы выполнены почти на две трети", – уточнил вице-мэр.

Глава Стройкомплекса добавил, что специалисты также более чем наполовину выполнили в низкоэтажной части устройство фасада. Кроме того, они на треть завершили монтаж внутренних инженерных систем.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов сообщил, что мероприятия продолжаются и в 47-этажной башне высотой 288 метров со шпилем. Там осуществляется устройство навершия и самого шпиля, уже на треть смонтированы модульные фасадные конструкции, уточнил он. Специалисты также строят внутренние стены и перегородки, монтируют лифтовое оборудование и другие инженерные системы.

Помимо возведения зданий, продолжил Кравцов, там продолжается создание пешеходной галереи, которая соединит части комплекса между собой. Специалисты устраивают интерьерный фасад, в том числе стены и кровлю. По его словам, на территории НКЦ более чем на 50% выполнено устройство внутриплощадочных инженерных сетей, также там осуществляется вертикальная планировка будущей пешеходной зоны.

"Мосинжпроект" реализует проект Национального космического центра в интересах правительства Москвы и госкорпорации "Роскосмос". Площадь комплекса зданий НКЦ составляет более 250 тысяч "квадратов".

Ранее стало известно, что все здания Национального космического центра соединены между собой пешеходной галереей и мостовыми переходами. Как уточнил Бочкарев, длина центральной галереи, которая примыкает к 47-этажной башне и связывает между собой все корпуса, превышает 500 метров.

Собянин объявил о завершении монтажа основных конструкций здания будущего НКЦ