Собянин рассказал о строительстве нового электродепо "Столбово"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В ТиНАО идет строительство электродепо "Столбово", которое станет одним из крупнейших, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

По его словам, комплекс будет включать более 50 зданий и сооружений, а общая длина проложенных рельсов превысит 12 километров.

Мэр добавил, что каждый день в номом электродепо смогут выполнять техническое и эксплуатационное обслуживание порядка 30 составов Сокольнической и будущей Троицкой линий метро.

Ранее Собянин рассказал, что в столице строится 11 станций Троицкой линии метро – от "ЗИЛ" до "Коммунарки". По его словам, на данный момент станции находятся в разной степени готовности – на некоторых еще выполняются монолитные работы, а на других уже производится архитектурная отделка.

Мэр напомнил, что на Троицкой линии метро, которая будет начинаться от станции МЦК "ЗИЛ" до города Троицк, возведут в общей сложности 17 станций. Он подчеркнул, что благодаря строительству Троицкой линии метро более 1,5 миллиона человек, проживающих рядом с планируемой веткой, смогут сократить время в пути.



При этом мэр добавил, что на начальном этапе запуска движения по этой ветке будут ездить поезда, обслуживаемые электродепо БКЛ и строящееся на Сокольнической линии депо "Столбово", однако в дальнейшем у Троицкой линии метро появится собственное депо "Троицкое" ("Летово").