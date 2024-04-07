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07 апреля, 16:30

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Сергей Собянин: депо "Красная Пресня" Кольцевой линии метро исполнилось 70 лет

Сергей Собянин: депо "Красная Пресня" Кольцевой линии метро исполнилось 70 лет

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Одному из старейших московских депо "Красная Пресня" исполнилось 70 лет. О том, какие изменения произошли с ним за эти годы, написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

История депо насчитывает четыре серии подвижного состава: "Г", "Номерной", "Русич" и "Москва-2020". Из последних в настоящее время на 100% состоит парк Кольцевой линии. В 2023 году на ней совершили более 340 миллионов поездок.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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