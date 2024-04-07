Сергей Собянин заявил о высоком росте производства в столичном машиностроении

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Производство автомобилей и различных видов оборудования увеличилось в пять раз за последние пять лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в прошлом году машиностроителям удалось на четверть нарастить объем производства продукции по сравнению с 2022-м годом.

Собянин напомнил, что компания по выпуску промышленных роботизированных систем в 2023 году разработала в два раза больше оборудования, чем в 2022 году. При этом он уточнил, предприятие планирует в этом году расширить ассортимент продукции.

Также, как утверждает мэр, производство увеличилось и у столичного производителя холодильного промышленного оборудования – резидента технопарка "Строгино". Так, его продукция установлена практически во многих крупных предприятиях РФ.

"По итогам прошлого года в Москве также вырос и объем инвестиций в модернизацию и закупку новых машин и оборудования – почти до 2,3 триллиона рублей. Это на 14% выше, чем в 2022-м году", – добавил Собянин.

Градоначальник напомнил, что достигать таких результатов компаниям помогает поддержка столичных властей. На данный момент предприятиям доступно более 20 системных и антикризисных инструментов.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" компания "ЭЛТА" построила на площадке "Алабушево" завод по выпуску медоборудования и расходных материалов. Старт производства запланирован на конец текущего года.

