Столичная фирма ускорила прокладку теплосетей на 30% благодаря нацпроекту

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичная строительная компания "СК "Мост", которая специализируется на объектах дорожной инфраструктуры, смогла на 30% ускорить прокладку теплосетей на одном из своих объектов благодаря национальному проекту "Производительность труда". Об этом сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

По ее данным, предприятие вместе с экспертами из Регионального центра компетенций Москвы оптимизировало рабочие процессы на площадке по устройству инженерных сетей, связывающих объекты инфраструктуры на стройплощадке.

"С помощью инструментов бережливого производства за шесть месяцев компании удалось снизить простои, связанные с подготовкой к прокладке теплосетей, улучшить процесс доставки и хранения стройматериалов, сократить затраты на складские операции за счет переоборудования помещения склада", – добавили в пресс-службе.

В результате время на прокладку одного участка тепловых сетей теперь занимает 32,5 часа вместо 46,5. Также были полностью ликвидированы неиспользуемые запасы, а выработка выросла на 33% на одного сотрудника в час. В итоге потенциальный экономический эффект от оптимизации, по словам экспертов, должен составить 4,7 миллиона рублей.

"Компания продолжит самостоятельную работу по повышению эффективности производственных процессов", – добавили в департаменте.

Также 26 работников фирмы обучили инструментам бережливого производства и подготовили пятерых тренеров для передачи опыта сотрудникам других отделов компании. В пресс-службе напомнили, что строительная фирма уже более 30 лет работает в разных регионах РФ, включая обустройство автомобильных пунктов пропуска через границу.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что специалисты начали гидравлические испытания теплосетей столицы. В настоящий момент общая протяженность сетей в городе составляет свыше 18 тысяч километров, поэтому работы нужно проводить заранее.

