Собянин рассказал об обучении программированию и танцам в библиотеках Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Около двух досуговых кружков функционируют в столичных библиотеках. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, занятия в этих кружках предусмотрены не только для детей, но и для взрослых, включая участников "Московского долголетия". Мэр рассказал, что пользуются популярностью уроки по изобразительному и театральному искусству, хореографии, а также декоративно-прикладному творчеству.



"Так, в библиотеке №80 участники клуба "КодЛаб" знакомятся с разными языками программирования. В Школе китайского языка в Центральной библиотеке №52 проходят занятия с носителями", – уточнил Собянин.



При этом градоначальник заявил, что москвичи могут и сами создать свой кружок. Для этого необходимо выбрать учреждение на сайте, прийти туда и предложить идею.

Ранее стало известно, что за девять месяцев прошлого года эколого-просветительские кружки в Москве посетили более пяти тысяч детей. При этом в новом учебном году в столице будут работать более 25 кружков. В ходе занятий преподаватели рассказывают о сортировке отходов, экономии природных ресурсов и других способах поддержания экологии на высоком уровне. На мастер-классах дети изготавливают поделки из природных материалов.

