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20 апреля, 16:15

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Собянин рассказал о реорганизации участка бывшей промзоны Теплый Стан

Собянин рассказал о реорганизации участка бывшей промзоны Теплый Стан

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Часть промзоны Теплый Стан в столичном Ясеневе реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В промзоне построят современные производственные и общественно-деловые комплексы, в том числе два технопарка. Также специалисты приведут в порядок около одного километра прилегающей улично-дорожной сети и сделают парковки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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