Собянин рассказал о реорганизации участка бывшей промзоны Теплый Стан

Часть промзоны Теплый Стан в столичном Ясеневе реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В промзоне построят современные производственные и общественно-деловые комплексы, в том числе два технопарка. Также специалисты приведут в порядок около одного километра прилегающей улично-дорожной сети и сделают парковки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.