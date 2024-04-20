20 апреля, 16:15Новости
Собянин рассказал о реорганизации участка бывшей промзоны Теплый Стан
Часть промзоны Теплый Стан в столичном Ясеневе реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Об этом рассказал Сергей Собянин.
В промзоне построят современные производственные и общественно-деловые комплексы, в том числе два технопарка. Также специалисты приведут в порядок около одного километра прилегающей улично-дорожной сети и сделают парковки.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.