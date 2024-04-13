Свыше 930 тыс человек приняли участие в общегородском субботнике в Москве

Около 930 тысяч москвичей поучаствовали в первом в 2024 году общегородском субботнике. Жители убрали мусор и прошлогоднюю листву из дворов и парков. Отмыли садовые скульптуры и покрасили лавочки. Как сообщил заммэра Петр Бирюков, для уборки выдали весь необходимый инвентарь.

Субботники проходят по всей Москве. В парке Святослава Федорова во время уборки выступали музыкальные коллективы. Традиционно каждый год сюда приходят с друзьями, коллегами и целыми семьями. В парке Долгие пруды субботник начался с зарядки. А дальше – уборка под музыку и необычные викторины.

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