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07 марта, 16:16

События

Москва онлайн покажет гала-показ российских школ моды на ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

8 марта на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ состоится гала-показ по случаю закрытия второй Московской недели моды. Свои коллекции представят российские школы моды. Зрители Москвы онлайн смогут наблюдать за происходящим в режиме реального времени.

За неделю в столице прошло более 100 показов. Свои коллекции продемонстрировали российские дизайнеры из 50 городов, а также модельеры из Египта, Туниса, Турции и других стран. Московскую неделю моды посетили итальянская актриса Орнелла Мути и ее дочь.

Смотрите прямую трансляцию 8 марта в 19:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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