Москва онлайн пообщается с российскими и зарубежными дизайнерами на открытии модной недели

1 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть открытие второй Московской недели моды и первые показы. Корреспондент Лариса Соколова пообщается с участниками и покажет, что происходит за кулисами.

Неделя моды продлится до 8 марта. Российские и зарубежные дизайнеры представят новые коллекции в Центральном выставочном зале "Манеж" и в павильоне № 75 на ВДНХ в рамках выставки-форума "Россия".

Посетителей ждут показы, B2B-шоурум, маркет, а также фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts.

На участие в мероприятии поступило 1 038 заявок от дизайнеров из 151 города 72 регионов страны, их рассмотрел экспертный совет. Приглашения участвовать в модных показах получили свыше 120 модельеров.

Смотрите прямую трансляцию 1 марта в 18:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.