Около 2,5 тыс человек собрались на концерте на Красной площади в честь Дня воссоединения

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Около 2,5 тысячи человек посетили праздничный концерт на Красной площади в честь Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Многие присутствующие принесли флаги новых регионов. На концерт пришли участники СВО, включая морпеха с позывным Струна, героя России Владислава Головина, старшего лейтенанта Ивана Жарского, члена Союза писателей РФ Сергея Лобанова и председателя Народного совета ДНР Артема Жогу.

Сам концерт начался с прочитанного худруком Московского театра Олега Табакова и народным артистом РФ Владимиром Машковым стихотворения Анны Ахматовой "Мужество". После слушателям продемонстрировали видеообращение Владимира Путина, а затем на сцене выступили артисты, многие из которых уже приезжали с концертами в новые регионы РФ.

С 23 по 27 сентября 2022 года состоялись референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу. Договоры о принятии территорий в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября.

