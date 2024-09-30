Актер Крис Кристофферсон из "Блэйда" умер на 89-м году жизни

Фото: кадр из фильма "Блэйд"; режиссер – Стивен Норрингтон; производство – Marvel Enterprises Amen Ra Films Imaginary Forces

Американский актер и кантри-исполнитель Крис Кристофферсон ушел из жизни в возрасте 88 лет в своем доме на Гавайях, сообщила его семья.

"С тяжелым сердцем мы сообщаем новость о том, что наш муж/отец/дедушка Крис Кристофферсон мирно скончался в субботу, 28 сентября, дома", – передает телеканал "360" со ссылкой на журнал People.

Артист родился в 1936 году в Техасе. Его отцом был шведский иммигрант в первом поколении, офицер ВВС США и генерал ВВС.

Уже с 18 лет актер приступил к публикации собственных рассказов. Спустя некоторое время он получил степень бакалавра в области творческого письма в колледже Помона в Калифорнии, а затем стал магистром английской литературы в колледже Мертон Оксфордского университета.

После окончания обучения Кристофферсон ушел на службу в армию, где был пилотом вертолета. В этот период актер писал собственные песни.

Спустя некоторое время после отставки Кристофферсон переехал в Нэшвилл в штате Теннесси. Этот город считается столицей кантри. Там артист сосредоточился на музыке и актерской карьере. За свою жизнь он успел выпустить 18 студийных альбомов и сняться в 44 фильмах, в том числе в триллере "Пиджак" и боевике "Блэйд".

