Умер знаменитый американский джазмен Бенни Голсон

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Умер знаменитый американский саксофонист и джазмен Бенни Голсон, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на The Washington Post.

Музыкант скончался 21 сентября в своем доме на Манхэттене. Он ушел из жизни в возрасте 95 лет.

Голсон родился 25 января 1929 года. Он являлся автором популярных джазовых композиций I Remember Clifford, Along Came Betty, Whisper Not и многих других. Также джазмен состоял в одной из джазовых хард-боп-групп прошлого столетия – Jazztet.

Он задал ряд классических джазовых стандартов, на которые в дальнейшем опирались и продолжают опираться все джазмены мира.