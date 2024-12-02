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02 декабря, 16:45

Культура

"Сити": какие книги с ярмарки интеллектуальной литературы стоит прочитать

"Сити": какие книги с ярмарки интеллектуальной литературы стоит прочитать

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Команда проекта "Сити" составила подборку из трех книг ярмарки интеллектуальной литературы, которая проходит в Гостином Дворе в Москве.

Первая книга – "Развод" автора Сьюзан Таубес. Это одна из главных книг года в издательской программе питерских "Подписных изданий". Роман в свое время получил много отрицательных отзывов. Однако спустя 50 лет оказалось, что это блестящий экспериментальный текст, подчеркивают специалисты.

Следующая книга – "Заря всего" Дэвида Гребера. В книге Гребер рассказывает всю историю человечества. Книга является хорошим тренажером для ума.

Еще одна книга с ярмарки – "Привет красавица" Энн Наполитано. В ней рассказывается о семье, в которой выросли четыре сестры.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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