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06 декабря, 16:45

Культура

"Сити": какие спектакли столичные театры покажут в зимнем сезоне

"Сити": какие спектакли столичные театры покажут в зимнем сезоне

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Команда проекта "Сити" составила подборку спектаклей, на которые можно сходить в Москве предстоящей зимой. Один из них – "Игроки", который дают в театре-студии Всеволода Шиловского. Его поставили в честь 215-летия со дня рождения писателя Н. В. Гоголя.

Тем временем Большой Театр приглашает на постановку "Руслан и Людмила" по одноименной поэме А. С. Пушкина. Это восстановленный спектакль, поставленный в 1994 году в Мариинском театре режиссером Лотфи Мансури.

Подробнее – в программе "Сити".

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