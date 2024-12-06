"Сити": какие спектакли столичные театры покажут в зимнем сезоне

Команда проекта "Сити" составила подборку спектаклей, на которые можно сходить в Москве предстоящей зимой. Один из них – "Игроки", который дают в театре-студии Всеволода Шиловского. Его поставили в честь 215-летия со дня рождения писателя Н. В. Гоголя.

Тем временем Большой Театр приглашает на постановку "Руслан и Людмила" по одноименной поэме А. С. Пушкина. Это восстановленный спектакль, поставленный в 1994 году в Мариинском театре режиссером Лотфи Мансури.

Подробнее – в программе "Сити".