До 31 градуса и небольшой дождь ожидаются в столице 28 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в понедельник, 28 июля, составит от 29 до 31 градуса тепла, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается переменная облачность, местами – небольшой дождь. В Подмосковье воздух прогреется от 26 до 31 градуса, местами возможны кратковременные осадки.

На территории региона будет дуть северо-восточный ветер, скорость которого составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление установится на уровне 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее в столичном подразделении МЧС РФ жителей города предупредили об аномальной жаре с 28 по 30 июля. В эти дни максимальная температура воздуха может достичь 30–31 градуса.

Также ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что Москву могут накрыть грозовые дожди в конце недели. По его словам, вероятность осадков вырастет в субботу, 2 августа.

