Москва онлайн покажет SUP-карнавал на Гребном канале

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

12 сентября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть SUP-карнавал в рамках фестиваля "Открытая вода".

Все желающие, облачившись в необычные костюмы, смогут посоревноваться в различных заездах и выиграть призы, принять участие в мастер-классах и занятиях по SUP-йоге.

Наш корреспондент в прямом эфире пообщается с участниками карнавала, узнает о символическом значении их костюмов и подготовке к празднику.

Смотрите прямую трансляцию 12 сентября в 16:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.