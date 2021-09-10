В Москве отменили фестиваль "Город Джаз" из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве отменили ежегодный фестиваль "Город Джаз", который должен был пройти на ВДНХ 17 и 18 сентября в формате COVID-free. Об этом сообщила пресс-служба парка.

"Уважаемые гости, неблагоприятные погодные условия не позволяют провести фестиваль "Город Джаз" на открытой площадке "Зеленого театра" ВДНХ в сентябре 2021 года. В ближайшее время организаторы объявят новые даты и сделают все возможное, чтобы сохранить лайнап фестиваля в 2022 году", – говорится в сообщении.

Отмечается, что москвичи могут вернуть купленные билеты, обратившись в кассы. О новых датах проведения мероприятия представители ВДНХ сообщат в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Московский марафон, запланированный на 26 сентября, отменили из-за эпидемиологической ситуации в городе. Мероприятие перенесено на 2022 год.

