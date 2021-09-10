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Спорт

16:55

Московский марафон отменили из-за коронавируса

спорт город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский марафон, запланированный на 26 сентября, отменили из-за эпидемиологической ситуации в городе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

"На протяжении всего сезона мы боремся за каждый наш старт и делаем все возможное, чтобы запланированные забеги состоялись. Но мы живем в ситуации, когда обстоятельства могут меняться каждый день. Эти изменения касаются не только спорта, но и нашей повседневной жизни. Команда бегового сообщества готовила для вас масштабный спортивный праздник, но в этом году он не состоится", – заявил основатель Московского бегового сообщества Дмитрий Тарасов.

Отмечается, что мероприятие перенесено на 2022 год.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что свой 874-й день рождения Москва в этом году отметит скромно. В выходные, 11 и 12 сентября, на которые выпадает праздник, устроят праздничный фейерверк, при этом крупных концертов в городе не планируют.

Мэр столицы объяснил все ситуацией с коронавирусом. Однако в "Зарядье" организуют концерт, а на площадках города весь сентябрь проходит фестиваль "Цветочный джем".

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