Московский марафон отменили из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Московский марафон, запланированный на 26 сентября, отменили из-за эпидемиологической ситуации в городе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
"На протяжении всего сезона мы боремся за каждый наш старт и делаем все возможное, чтобы запланированные забеги состоялись. Но мы живем в ситуации, когда обстоятельства могут меняться каждый день. Эти изменения касаются не только спорта, но и нашей повседневной жизни. Команда бегового сообщества готовила для вас масштабный спортивный праздник, но в этом году он не состоится", – заявил основатель Московского бегового сообщества Дмитрий Тарасов.
Отмечается, что мероприятие перенесено на 2022 год.
Ранее Сергей Собянин сообщал, что свой 874-й день рождения Москва в этом году отметит скромно. В выходные, 11 и 12 сентября, на которые выпадает праздник, устроят праздничный фейерверк, при этом крупных концертов в городе не планируют.
Мэр столицы объяснил все ситуацией с коронавирусом. Однако в "Зарядье" организуют концерт, а на площадках города весь сентябрь проходит фестиваль "Цветочный джем".
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