В Новой Третьяковке пройдет Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
В Новой Третьяковке 25 сентября откроется Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха". Проект направлен на изменение экологического сознания и поведения людей. Он продлится до 31 октября.
Гости смогут стать участниками мастер-классов от самых известных фотографов-профессионалов со всего мира, лекций, кинопоказов, квестов, а также глобального эколого-просветительского проекта для подрастающего поколения "Золотые черепашки".
Посетители фестиваля в простой и доступной форме увидят красоту окружающей природы, а также неразрывную связь человеческого сообщества с окружающим миром.
На основной площадке будут представлены основные направления "Фотография", "Живопись", "Экоплакаты". Более подробную информацию о фестивале можно узнать на сайте.
Ранее сообщалось, что в Москве на ВДНХ пройдет новый фестиваль "Техносреда".
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