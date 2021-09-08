В Новой Третьяковке пройдет Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В Новой Третьяковке 25 сентября откроется Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха". Проект направлен на изменение экологического сознания и поведения людей. Он продлится до 31 октября.

Гости смогут стать участниками мастер-классов от самых известных фотографов-профессионалов со всего мира, лекций, кинопоказов, квестов, а также глобального эколого-просветительского проекта для подрастающего поколения "Золотые черепашки".

Посетители фестиваля в простой и доступной форме увидят красоту окружающей природы, а также неразрывную связь человеческого сообщества с окружающим миром.

На основной площадке будут представлены основные направления "Фотография", "Живопись", "Экоплакаты". Более подробную информацию о фестивале можно узнать на сайте.

Ранее сообщалось, что в Москве на ВДНХ пройдет новый фестиваль "Техносреда".