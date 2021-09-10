Жителям столицы рассказали о структуре парка "Зарядье"

13:45
Парк "Зарядье" отмечает День рождения. Он празднует четырехлетие. Начальник управления научно-просветительских проектов парка Елена Войцеховская рассказала о структуре "Зарядья".
"Парк "Зарядье" – настоящий слоеный пирог. У нас таких три основных слоя. Первый слой – это парковка. В этом году мы открыли фитотроны. Это такие замечательные арт-объекты художницы Марины Звягинцевой", – отметила Войцеховская.
Второй слой – это просветительский, досуговый, культурный, сообщила она. По ее словам, это выставки, медиахол, флорариум, заповедные посольства с детскими лабораториями и подземный музей.
"Ну и третий слой – это наша природа, наша красота", – подчеркнула начальник управления научно-просветительских проектов парка "Зарядье".
Парк в центре Москвы создавала целая команда архитекторов и ландшафтных дизайнеров, причем в очень сжатые сроки.
Подробнее о том, все ли получилось, как хотелось и как "Зарядье" отмечает свой День рождения, – в эфире телеканала Москва 24.
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