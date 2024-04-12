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12 апреля, 07:15

Технологии

Москвичи смогут получить 700 баллов в проекте "Город заданий"

Москвичи смогут получить 700 баллов в проекте "Город заданий"

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У москвичей появился еще один способ получить баллы в проекте "Город заданий". 700 бонусов начислят тем, кто протестирует возможности приложения "Мой id".

Для этого нужно взять любую книгу в одной из библиотек города, предъявить штрихкод электронного читательского билета на платформе, а затем пройти небольшой опрос. Его результаты помогут разработчикам улучшить работу сервиса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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