"Техно": улучшенные электровелосипеды поступят в московский прокат в 2024 году

Уже в 2024 году москвичи смогут прокатиться на улучшенных электровелосипедах 2.0. Их оснастили улучшенной тормозной системой, более мягким сидением и новой батареей, которая позволяет совершать поездки длиной в 55 километров.

Чтобы арендовать такое транспортное средство, необходимо отсканировать QR-код на руле и выбрать тариф в приложении "Велобайк". Там можно выбрать разовую поездку или абонемент. Подробнее – в программе "Техно".