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Новости

09 апреля, 11:15

Новости

Собянин: в "Московскую электронную школу" внедрят умные сервисы с ИИ

Собянин: в "Московскую электронную школу" внедрят умные сервисы с ИИ

Мэр Москвы: более 50 млн карт "Тройка" выпущено за 11 лет

Собянин: почти 80% поездок на метро пассажиры оплачивают "Тройкой"

Собянин: начинается реставрация Дворца культуры завода "Серп и Молот"

Собянин рассказал, как преобразится парк "Коломенское" после благоустройства

Собянин: станция метро "Потапово" строится по принципиально новой технологии

Новости часа: строительство станции метро "Потапово" завершится до конца года

Новости часа: продукцию столичного производства поставляют на ключевые объекты Москвы

Собянин: во Дворце культуры завода "Серп и Молот" начинается реставрация

Новости часа: продукцию столичного производства поставляют на ключевые объекты Москвы

Умные сервисы МЭШ начнут развивать с помощью искусственного интеллекта. Деталями в своем личном блоге поделился Сергей Собянин.

Внедрение современных технологий вошло в стратегию развития столичного образования до 2030 года. Нововведения позволят школьникам строить персональные программы обучения: цифровой помощник будет индивидуально подбирать материалы по разным предметам и давать рекомендации, какие пробелы в знаниях нужно восполнить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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