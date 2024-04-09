Собянин: в "Московскую электронную школу" внедрят умные сервисы с ИИ

Умные сервисы МЭШ начнут развивать с помощью искусственного интеллекта. Деталями в своем личном блоге поделился Сергей Собянин.

Внедрение современных технологий вошло в стратегию развития столичного образования до 2030 года. Нововведения позволят школьникам строить персональные программы обучения: цифровой помощник будет индивидуально подбирать материалы по разным предметам и давать рекомендации, какие пробелы в знаниях нужно восполнить.

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