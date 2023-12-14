Собянин рассказал, как проекты комплексного развития территорий меняют Москву

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2023 году правительство Москвы приняло десятки решений о реорганизации конкретных территорий. Сейчас в столичном портфеле есть 188 проектов комплексного развития территорий (КРТ), сообщил на своем песональном сайте Сергей Собянин.

"В том числе 52 проекта находятся в стадии практической реализации – в 2 раза больше, чем в начале этого года. Инвесторы-застройщики, правообладатели, а также городские операторы проектируют и строят новые производства, жилье, офисы и социальные объекты", – рассказал мэр.

Благодаря реализации проектов в городе появится более 13 миллионов квадратных метров недвижимости и свыше 137 тысяч новых рабочих мест. Жители 42 районов Москвы в 11 округах получат новые пространства с необходимой инфраструктурой.

В частности, в Нижегородском районе Москвы идет реорганизация территории бывшей промзоны Серп и Молот. Вместо складов и автомоек там появится новый общественно-деловой квартал с офисными зданиями, магазинами и кафе. Общая площадь недвижимости составит более 60 тысяч квадратных метров, а число новых рабочих мест – более 1,5 тысячи.

В Ясеневе на месте бывшей промзоны № 52 Теплый стан появится более 200 тысяч "квадратов" различной недвижимости, в том числе спортивные, научно-производственные объекты, магазины и другие. Устроиться на работу там смогут более 4,4 тысячи человек.

Реорганизация также затронула район Кунцево. Там на территории бывшей одноименной промзоны построят порядка 600 тысяч квадратных метров жилья, 156,3 тысячи "квадратов" из которых отведут под объекты по программе реновации. Объем инвестиций в проект может превысить 100 миллиардов рублей.

Еще один проект КРТ реализуется в Дмитровском районе столицы. Там на территории бывшей промзоны Коровино появятся деловые объекты, магазины, кафе, рестораны и отделения банков. В реализацию проекта инвестируют более пяти миллиардов рублей, а в городе появится 2,3 тысячи новых рабочих мест.

До этого Собянин утвердил проект планировки части промзоны Алабушево, являющейся крупнейшей площадкой особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". В рамках проекта будет реорганизована территория в Зеленограде между путями МЦД-3 и проспектом Генерала Алексеева. Там возведут современные объекты общественно-делового и производственного назначения.



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