В Кунцеве создадут 1,3 тысячи рабочих мест по программе КРТ

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В рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ) в столичном районе Кунцево появятся 1,3 тысячи новых рабочих мест. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Реорганизации в районе подлежит территория бывшего Кунцевского комбината. Площадь участка составляет 15,89 гектара. Договор о комплексном развитии бывшей промзоны заключили с АО "Главстрой".

"Инвестиции в развитие проекта составят более 100 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается в 567 миллионов рублей", – цитируют Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

В свою очередь, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что за 11 лет на участке планируют возвести почти 600 тысяч квадратных метров жилья, из которых 156,3 тысячи отведут под реализацию проектов по программе реновации. Там же построят образовательный комплекс из двух дошкольных учреждений на 100 и 350 детей.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, говоря о проекте, отметила, что после реорганизации территория станет для жителей района точкой притяжения. Вместе с коммерческой недвижимостью там выполнят комплекс работ по благоустройству, в частности, создадут новую зону отдыха в виде зеленого бульвара.

Между тем на территории бывшей промзоны Грайвороново в Нижегородском районе Москвы планируют построить жилой квартал и хоккейный центр. Там реорганизуют участок площадью в три гектара, что позволит создать в городе почти 600 новых рабочих мест и увеличить ежегодный доход столицы на 210 миллионов рублей.



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