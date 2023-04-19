Собянин принял решение о комплексном развитии части промзоны Серп и Молот

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Часть территории промзоны Серп и Молот в районе пересечения Перовского проезда и Подъемной улицы реорганизуют. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Приняли решение о комплексном развитии части территории промзоны Серп и Молот. Вместо устаревших складов и автосервисов там появятся объекты общественно-делового назначения", – написал мэр.

Он уточнил, что на участке площадью 1,7 гектара появятся офисы, магазины и кафе, а также объекты для проведения выставок и других мероприятий. Благодаря этому в городе будет создано около 1,5 тысячи рабочих мест.

К реализации проекта планируется привлечь порядка 6,5 миллиарда рублей инвестиций.

На сегодняшний день, в столице продолжается реализация 29 проектов реорганизации территорий, общая площадь которых превышает 390 гектаров, подытожил градоначальник.

На днях сообщалось, что инвесторы приступили к реализации 11 проектов комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых территорий в пяти округах Москвы. По итогам их реализации в городе построят свыше 4,8 миллиона квадратных метров недвижимости, создадут 44,5 тысячи рабочих мест.

