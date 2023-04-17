Инвесторы приступили к комплексному развитию 11 участков бывших столичных промзон

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инвесторы приступили к реализации 11 проектов по комплексному развитию бывших промзон и неэффективно используемых территорий в пяти округах Москвы. Об этом сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Они возведут свыше 4,8 миллиона квадратных метров недвижимости. Более 2,8 миллиона квадратных метров займет жилая застройка, а свыше двух миллионов – общественно-деловые и производственные объекты, что позволит создать 44,5 тысячи рабочих мест для горожан", – рассказал он.

Ефимов добавил, что проекты будут реализованы в пяти столичных округах: шесть на севере, два на западе, еще по одному – на северо-востоке, северо-западе и юго-западе. Общая площадь земельных участков, подлежащих перестройке, превышает 213 гектаров.

Отмечается, что один из инвесторов займется реорганизацией промзоны Автомоторная, площадь которой составляет 77,06 гектара.

Девелопер офисной недвижимости создаст современный деловой центр площадью почти 50 тысяч квадратных метров в Тимирязевском районе по адресу Дмитровский проезд, владение 1Г.

В промзоне Коровино к 2028 году появится 84 тысячи квадратных метров производственной и общественно-городской недвижимости, что позволит создать более 2,3 тысячи новых рабочих мест в столице.

"По программе комплексного развития территорий в столице появляются современные кварталы с жилыми домами и необходимой городской инфраструктурой", – отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что в ходе реконструкции территорий будет возведено более 720 тысяч квадратных метров социальной и общественно-деловой недвижимости, куда войдут 13 школ и детских садов, четыре спортивных комплекса площадью более 25 тысяч квадратных метров, деловые и торговые центры.

Ранее глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев сообщал о появлении шести образовательных объектов на территории бывшей промзоны Октябрьское поле. Он добавил, что уже были возведены три детских сада на 240 мест и школа на 800 мест.



Столичные пустыри и недействующие промзоны превращают в благоустроенные районы

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