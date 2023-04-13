На территории бывшей промзоны Октябрьское поле построят шесть образовательных объектов

Фото: stroi.mos.ru/рендеры пресс-службы "РГ-Девелопмент"

Шесть образовательных объектов появятся на территории бывшей промзоны Октябрьское поле в рамках ее реорганизации. Об этом сообщил глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

"Редевелопмент бывшей промзоны Октябрьское поле <...> осуществляется с 2015 года. За это время <...> были построены жилые дома, первые этажи которых приспособлены под коммерческие объекты. Также инвестор обеспечит район пятью детскими садами и одной школой", – сказал он.

В настоящее время возведены четыре объекта, а именно три детских сада на 240 мест и школа на 800 мест. Строительство еще одного детского сада завершится до конца текущего года.

Как утверждают в компании "РГ-Девелопмент", которая занимается реорганизацией промзоны, все работы будут завершены досрочно, до конца следующего года. Площадь нового жилого квартала "Октябрьское поле" составит 400 тысяч квадратных метров. Помимо жилых домов и соцобъектов, там появится технопарк.

Ранее стало известно, что на улице Бориса Пастернака в Рассказовке ввели в эксплуатацию большую школу на 2 100 мест. В четырехэтажном здании предусмотрели два отдельных входа: для учеников начальной школы и ребят постарше. Кроме обычных классов, там создали лабораторно-исследовательские комплексы.

Жилой дом с медцентром построили на месте промзоны Октябрьское поле

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