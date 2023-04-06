Фото: портал мэра и правительства Москвы

Большую школу на 2 100 мест ввели в эксплуатацию в Рассказовке. Учреждение располагается на улице Бориса Пастернака, в доме № 16. Об этом сообщил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

По его словам, целью проекта образовательного учреждения было создать все необходимые условия для всестороннего развития учеников младших, средних и старших классов.

"Новое общеобразовательное учреждение общей площадью более 33 тысяч квадратных метров сможет принять 2 100 учеников. В нем размещены классы для начальной, средней и старшей школ, специализированные учебные кабинеты с возможностью зонирования пространства", – уточнил он.

В школе четыре этажа, здание построили в форме буквы Е. Проектом предусмотрены два отдельных входа: для учеников начальной школы и ребят постарше. Также были учтены все условия для маломобильных граждан.

На базе образовательного учреждения создали лабораторно-исследовательские комплексы. На IT-полигоне школьники будут изучать программирование и основы компьютерного дизайна. Здесь также откроют библиотечный центр.

Для учеников оборудовали пять спортивных залов, два помещения для проведения различных мероприятий, пищеблок и обеденный зал.

При строительстве учитывались обязательные требования к безопасности. В школе будут работать турникеты и диспетчерский пункт охраны. Для родителей предусмотрели отдельные места ожидания.

На школьном дворе обустроили беговые дорожки и спортивные площадки. При благоустройстве высадили около 800 деревьев и кустарников.

Войстратенко обратил внимание, что объект прошел все необходимые проверки на каждом этапе строительства.

Уточняется, что всего в составе жилого комплекса "Переделкино Ближнее" будут работать три крупные школы и несколько детских садов.

"Помимо введенной в эксплуатацию школы на 2 100 мест, одна школа на 1 650 мест уже работает, еще одна, на 2 100 мест, на стадии строительства", – добавила глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что к началу нового учебного года в Москве планируется благоустроить территории свыше 160 школ и детских садов. По словам мэра столицы, будут обновлены пешеходные дороги и проложены новые, отремонтированы и установлены детские площадки, восстановлены футбольные, волейбольные и баскетбольные поля.



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