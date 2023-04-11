Участок площадью более 15 га бывшей промзоны Вагоноремонт выставили на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Прием заявок стартовал на право реорганизации участка площадью свыше 15 гектаров бывшей промзоны Вагоноремонт, которая находится на Дубнинской улице Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, заявку можно подать до 18 мая, аукцион планируется провести 29 мая.

"В рамках комплексного развития территории площадью свыше 15 гектаров будущий инвестор сможет построить почти 298 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Объем вложений в проект оценивается почти в 25 миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект составит более 1,2 миллиарда рублей", – подчеркнул он.

Также участниками аукциона смогут стать заинтересованные лица, которые будут соответствовать предъявленным требованиям. В их число входят и собственники имущества, добавил Ефимов.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что на месте складов и стоянки спецтехники возведут современные промышленные объекты площадью около 26 тысяч квадратных метров и общественно-деловую недвижимость.

"Также здесь планируется возвести 165 тысяч квадратных метров жилья, из них 16,5 тысячи – по программе реновации", – резюмировал он.

Ранее компания "Sminex-Интеко" получила разрешение на возведение бизнес-центра у станции столичного метрополитена "Савеловская". Деловой центр Twist построят на улице Бутырской. Его площадь составит свыше 19 тысяч квадратных метров.

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