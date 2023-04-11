Бизнес-центр построят у станции метро "Савеловская" в Москве

Фото: stroi.mos.ru

Компания "Sminex-Интеко" получила разрешение на возведение бизнес-центра у станции столичного метрополитена "Савеловская". Об этом рассказала пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Так, деловой центр Twist построят на улице Бутырской. Его площадь составит свыше 19 тысяч квадратных метров. Согласно информации, центр планируется возвести в спиралевидной ступенчатой форме с панорамным остеклением. На крыше и кровле сделают зеленые террасы.

"Комплекс будет девятиэтажным, предусмотрено три подземных уровня. На двух из них обустроят паркинг на 50 машино-мест и технические помещения. С минус первого по второй этаж разместятся торговые помещения. Начиная с третьего этажа расположатся офисы", – подчеркнула пресс-служба.

Начало строительства намечено на второй квартал этого года. Пресс-служба отметила, что здание могут ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2026 года.

Ранее говорилось, что 147 разрешений на строительство объектов общей площадью около 2,86 миллиона квадратных метров выдали в Москве за первые три месяца 2023 года. Больше всего разрешений было выдано в Новомосковском административном округе – 29 документов, на западе Москвы – 17 разрешений, а также в САО и СВАО – по 16 разрешений.

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