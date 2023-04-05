Почти 4 млн кв метров недвижимости ввели в Москве с начала 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С начала 2023 года в Москве ввели 3,9 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе почти 2 миллиона "квадратов" жилья. Об этом сообщает Информационный центра правительства Москвы со ссылкой на слова руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

"В последнее время власти и эксперты много говорят о месте Москвы в различных рейтингах, поскольку для активного развития необходимо находиться в конкурентном поле. Столица занимает лидирующие позиции по показателям инновационной, туристической привлекательности и уровню жизни", – сказал глава ведомства.

Он отметил, что ни одна деятельность в городе не может осуществляться без зданий, сооружений и инфраструктуры. Левкин подчеркнул, что за четверть года была проведена большая работа. По его словам, за три месяца ввели 3,9 миллиона "квадратов" недвижимости, из которых жилья – 1,9 миллиона. В планах – введение 4,8 миллиона "квадратов" жилья в год.

Левкин рассказал, что лидирующую позицию по вводу недвижимости занимает юг столицы. Кроме жилой недвижимости, в Москве активно возводятся соцобъекты, включая школы, поликлиники, объекты спорта и транспортной инфраструктуры.

Глава ведомства рассказал, что в течение первого квартала инвесторами было введено порядка 80% общего объема, включая 19 объектов социальной инфраструктуры, среди которых 10 дошкольных образовательных учреждений, 4 школы, а также спортивно-оздоровительный комплекс "Спартак-волейбол" в Ясеневе и ФОК с бассейном в Новокосине.

"В целом в 2023 году в планах застройщиков – не менее 40 внебюджетных объектов", – заключил Левкин.

Ранее заммэра столицы Владимир Ефимов рассказал, что производственные объекты построят на юге Москвы в рамках реализации пяти масштабных инвестиционных проектов. Планируется создать 1,2 тысячи новых рабочих мест.

Объекты находятся на разных этапах готовности, некоторые предприятия уже запустили производство.

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