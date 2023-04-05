Производственные объекты построят на юге Москвы в рамках пяти масштабных проектов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Производственные объекты построят на юге Москвы в рамках реализации пяти масштабных инвестиционных проектов. Планируется создать 1,2 тысячи новых рабочих мест. Об этом рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

"Город без торгов одобрил передачу инвесторам земельных участков на юге столицы общей площадью 8,5 гектара. Объем инвестиций в создание предприятий легкой, пищевой и строительной отраслей промышленности на этих территориях превышает 12,9 миллиарда рублей", – отметил он.

Объекты находятся на разных этапах готовности, некоторые предприятия уже запустили производство. Так, в конце 2022 года был открыт завод, который специализируется на изготовлении кузовных деталей для легковых и коммерческих автомобилей. Ежегодно планируется выпускать до 12 миллионов изделий.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что власти города в прошлом году решили передать участки для возведения объектов промышленного назначения за один рубль в год. Два инвестора не упустили такую возможность, и теперь они возведут заводы на юге Москвы. Для реализации проектов им выделили 2,7 гектара земли.

"В районе Бирюлево Западное застройщик возведет кондитерскую фабрику. В Нагатинском Затоне производитель электронных компонентов построит инженерный корпус, где будет разрабатываться новая продукция", – сообщил Овчинский.

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах по развитию промышленного и инновационного потенциала ТиНАО. По словам градоначальника, здесь может быть возведено порядка 5 миллионов "квадратов" недвижимости. Предполагается, что 80% недвижимости будет нежилой. Речь идет о технопарках, логистических центрах, офисных и бизнес-площадках.



Собянин рассказал о новых крупных производствах в столице

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