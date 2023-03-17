Коммерческие объекты появятся в составе ТПУ "Бирюлево-Пассажирская 2"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Инвестор разместит объекты коммерческой части в составе ТПУ "Бирюлево-Пассажирская 2" в Востряковском проезде на трех земельных участках площадью около 8,6 гектара. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы Андрея Бочкарева.

По его словам, в составе коммерческой части ТПУ появится нежилая застройка для научно-производственной и складской деятельности. Бочкарев рассказал, что проект по строительству объектов соответствует критериям масштабного инвестиционного проекта.

В свою очередь, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова поделилась, что на территории этих участков предполагается размещение объектов коммерческой части ТПУ суммарной поэтажной площадью 141 850 квадратных метров.

"В составе ТПУ предусмотрена технологическая часть и плоскостные объекты: инженерная инфраструктура, благоустройство, парковочные места и многое другое", – отметила Пятова.

Ранее Бочкарев рассказал, что в Москве утвердили программу комплексного обустройства и развития центральной части города на этот год. Проект предполагает ввести в эксплуатацию 27 объектов общей площадью более 690 тысяч "квадратов". Речь идет о жилье, социальных объектах, гостиницах и многом другом.

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