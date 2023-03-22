Более миллиона квадратных метров недвижимости построят в СВАО по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Более миллиона квадратных метров недвижимости построят в Северо-Восточном административном округе Москвы по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, в СВАО реализуются три проекта КРТ на участках бывших промзон на площади 59,8 гектара.

"В рамках программы комплексного развития территорий инвестор и городские операторы возведут на северо-востоке столицы свыше 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости: 590 тысяч квадратных метров жилья, в том числе по программе реновации, 567 тысяч квадратных метров промышленной и общественно-деловой застройки", – сказал заммэра.

Он отметил, что благодаря реализации трех проектов город получит 8,6 тысячи рабочих мест. Ефимов уточнил, что объем инвестиций в реализацию проектов превысит 94 миллиарда рублей.

Один из участков, который реорганизуется по программе КРТ, находится в столичном районе Отрадное. Реализацией проекта занимается инвестор в бывшей промзоне Алтуфьевское шоссе на площади 29,17 гектара. Он был определен по результатам аукциона.

В районах Бабушкинском и Ярославском казенное предприятие "Комплексное развитие территорий" и Московский фонд реновации жилой застройки занимаются реорганизацией территорий в бывших промзонах Свиблово и Северянин площадью 23,45 и 7,18 гектара.

"Программа комплексного развития территорий учитывает создание необходимой москвичам инфраструктуры, которая позволяет сбалансировать городскую застройку", – рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Гаман отметил, что в СВАО возведут порядка 210 тысяч "квадратов" общественно-деловой недвижимости. В это число входят три школы на 1 375 мест, три детских сада на 650 воспитанников, а также школа искусств, спортивный комплекс с бассейном и игровым залом. Планируется построить офисы, магазины, кафе, отделения банков и другие необходимые объекты.

Ранее сообщалось, что специалисты реорганизуют два участка бывших промзон Алабушево и Малино в Зеленограде по программе комплексного развития территорий. В общей сложности планируется построить свыше 559 тысяч квадратных метров жилой, общественно-деловой и производственной недвижимости.

Благодаря реорганизации в Зеленограде появится 7 тысяч новых рабочих мест.



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