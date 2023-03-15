Семь тысяч рабочих мест появятся в Зеленограде по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты реорганизуют два участка бывших промзон Алабушево и Малино в Зеленограде по программе комплексного развития территорий. В общей сложности планируется построить свыше 559 тысяч квадратных метров жилой, общественно-деловой и производственной недвижимости, передает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Благодаря этому в Зеленограде появится 7 тысяч новых рабочих мест.

"Из них 2 тысячи появятся по итогам редевелопмента бывшей промзоны Алабушево, еще 5 тысяч – в результате реорганизации бывшей промзоны Малино. Инвестиции в проекты составят 37 миллиардов рублей", – поделился заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



Оператор ОЭЗ "Технополис "Москва" приступил к реорганизации участка бывшей промзоны Алабушево площадью более 10 гектаров. Был также представлен проект развития территории в бывшей промзоне Малино, чья площадь составляет 17,7 гектара.

По словам главы департамента городского имущества Максима Гамана, на территории промзоны Алабушево оператор построит свыше 195 тысяч квадратных метров недвижимости. В проект войдут более 110 тысяч "квадратов" объектов производственного и 85 тысяч "квадратов" недвижимости общественно-делового назначения.

На территории Малино возведут порядка 364 тысяч квадратных метров недвижимости. Там появится около 196 тысяч квадратных метров территорий общественно-делового назначения. Кроме того, 168 тысяч квадратных метров оставят под жилье.

Ранее Ефимов рассказал, что в районе Солнцево в рамках программы комплексного развития неэффективно используемых территорий построят жилой микрорайон. Там появится в том числе общественно-деловая инфраструктура.

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