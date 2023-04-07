Инвестора для реорганизации территории бывшей промзоны Вагоноремонт определили в Москве

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Для реорганизации территории бывшей промзоны Вагоноремонт определили инвестора, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заммэра отметил, что компании "ООО "КАМОТЕС" предложили заключить договор на право комплексного развития бывшей промзоны Вагоноремонт площадью 2,71 гектара в районе Восточное Дегунино.

"Инвестиции в реорганизацию участка составят около девяти миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проекта превысит 500 миллионов рублей. Благодаря реализации проекта на севере Москвы появится более 1,5 тысячи новых рабочих мест", – передает слова Ефимова портал мэра и правительства столицы.

Компании "ООО "КАМОТЕС" является единственным участником торгов на право реорганизации территории бывшей промзоны. На земельном участке возведут более 81 тысячи "квадратов" недвижимости. Строительство начнется после заключения инвестором договора с городом и разработки проектной документации.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в Восточном Дегунине могут разместить технопарк, фармацевтическое производство, офисы и магазины. По завершению строительства территория будет благоустроена и озеленена.

Участок бывшей промзоны Вагоноремонт расположен недалеко от Дмитровского шоссе, рядом есть станция МЦД Лианозово.

Ранее Сергей Собянин сообщил об утверждении проекта реорганизации промзоны Павелецкая.

На участке бывшей промзоны возведут современный жилой квартал для 1,6 тысячи человек. Также построят дома по программе реновации, школу на 200 учеников и два детских сада на 200 и 175 воспитанников, закрытый бассейн, торгово-офисные центры и кафе. Для жителей создадут порядка 500 рабочих мест.



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