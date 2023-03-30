Для развития бывшей промзоны в Черемушках назначили городского оператора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Комплексное развитие территории (КРТ) бывшей промзоны в Черемушках будет вести городской оператор, которым является казенное предприятие "Управление гражданского строительства". Об этом сообщает пресс-служба городского комплекса экономполитики со ссылкой на заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

По его словам, на участке будет построено более 160 тысяч квадратных метров недвижимости, значительную часть которой займут дома по программе реновации.

"В реализацию проекта вложат более 13 миллиардов рублей, бюджетный эффект – 110 миллионов рублей в год. В результате реализации проекта в районе Черемушки появится более 200 рабочих мест", – указал Ефимов.

Предельный срок реализации проекта обозначен в пять лет, за которые оператор возведет около 140 тысяч квадратных метров жилья и более 20 тысяч квадратных метров недвижимости, включая школу, детский сад и другие объекты.

Ранее Сергей Собянин сообщил об утверждении проекта реорганизации промзоны Павелецкая. Здесь появятся новостройки для переселения москвичей по программе реновации. В рамках реализации проекта на территории построят школу на 200 мест и два детских сада на 200 и 175 воспитанников.

Собянин рассказал о новых проектах комплексного развития территорий в трех районах Москвы

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