Собянин: продукцию столичного производства поставляют на ключевые объекты Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Продукция московского производства, среди которой светильники, сканеры и интерактивные терминалы, востребована на ключевых городских объектах. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По словам мэра, одна из столичных компаний уже установила свыше 8,5 тысячи своих светильников и мощные стадионные прожекторы во Дворце тенниса в "Лужниках". Другая фирма оборудовала восемь московских вокзалов интерактивными терминалами с навигацией. Такие же устройства появились на шести вокзалах в Санкт-Петербурге, Уфе, Пензе, Ростове-на-Дону, Самаре и Самарской области, рассказал Собянин.

Также производящая сканеры компания поставила свою продукцию в Музей современного искусства "Гараж". Оборудование помогает оцифровывать разноформатные, ветхие или поврежденные документы, а также книги и папки, подчеркнул градоначальник.

Собянин напомнил, что на сегодняшний день промышленникам Москвы доступно более 20 мер поддержки, среди них – субсидии и целевые займы, льготная ставка аренды при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестпроектов. Более того, для расширения рынков сбыта работает экспортный центр "Моспром", уточнил мэр.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что за два месяца текущего года объем промпроизводства в столице вырос более чем на 15% при сравнении с таким же периодом 2023 года. По его данным, к 2024 году число московских производств превысило 4,2 тысячи, а на заводах работают 725 тысяч человек.