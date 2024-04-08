Движение транспорта перекроют на ряде улиц в ЦАО, ЗАО и СВАО 9 и 10 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта временно перекроют на ряде улиц в центре, на западе и северо-востоке Москвы 9 и 10 апреля из-за проведения мероприятий. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

С 23:00 9 апреля до 11:00 10 апреля движение закроют на улице Дурова. С 00:01 9 апреля до окончания мероприятия будет запрещена парковка на улицах Дурова, Щепкина и Гиляровского, а также в переулках Капельского и Выползова.

В среду, 10 апреля, движение транспорта перекроют с 00:01 до 11:00 на улицах Щепкина и Гиляровского и в переулках Капельского и Выползова, с 00:01 до 11:00 – на Большой Татарской улице и в Старом Толмачевском, Климентовском и Озерковском переулках, с 00:01 до 11:00 – на Минской улице и на съездах с проспекта Генерала Дорохова, с 04:00 до 11:00 – на улицах Хачатуряна и Каргопольского.

С 00:01 10 апреля парковку временно запретят на Большой Татарской улице и в Старом Толмачевском, Климентовском и Озерковском переулках. В связи с изменениями водителей призвали соблюдать внимательность и обращать внимание на знаки, а также планировать маршрут заранее.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства начали обновлять дорожную разметку после зимы. Работы стартовали в столице с установлением постоянных положительных температур воздуха. Первостепенно дорожную маркировку поменяют возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, станций метро, парков, театров и кинотеатров.

