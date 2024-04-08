Обновление дорожной разметки началось в Москве

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Специалисты комплекса городского хозяйства начали обновлять дорожную разметку после зимы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, работы стартовали в столице с установлением постоянных положительных температур воздуха.

"Разметку планируется нанести на более чем 4 тысяч дорожных объектов", – прокомментировал Бирюков.

Заммэра уточнил, что дорожная разметка выполняется долговечными пластичными материалами: холодным двухкомпонентным пластиком и термопластиком.

Бирюков отметил, что специалисты обновят разметку на ключевых магистралях и улицах. Первостепенно дорожную маркировку поменяют возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, станций метро, парков, театров и кинотеатров.

"Работы будут проводиться преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения, чтобы не создавать затруднения на дорогах", – отметил заммэра.

Бирюков подчеркнул, что на дорогах Москвы разметят свыше 80 тысяч стрел направления движения, более 25 тысяч наземных пешеходных переходов, около 11 тысяч знаков остановок общественного транспорта, порядка 9 тысяч знаков "Осторожно, дети" и 300 вафельных разметок.

Специалисты обновят линии, разделяющие потоки встречного и попутного направления, стоп-линии, дублирующие дорожные знаки, заключил заммэра.

Ранее заместитель мэра Максим Ликсутов заявил, что в столице обустроят более 100 островков безопасности для пешеходов по проектам ЦОДД. Размещение таких элементов является частью стратегии по снижению аварийности в городе.