В столице разработали ГОСТ для электровелосипедов. Как рассказал заммэра Максим Ликсутов, работу вели совместно со специалистами российского научно-исследовательского центра. В первую очередь делали это для того, чтобы двухколесный транспорт отвечал требованиям безопасности. Причем, это касается не только арендных, но и личных электро-велосипедов, а также тех, что используют курьерские службы. Если ГОСТ будет принят, то уже со следующего года весь транспорт, который начнут ввозить на территорию страны, должен будет соответствовать утвержденным параметрам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.