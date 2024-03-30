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30 марта, 12:15

Транспорт

В столице разработали ГОСТ для электровелосипедов

В столице разработали ГОСТ для электровелосипедов

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В столице разработали ГОСТ для электровелосипедов. Как рассказал заммэра Максим Ликсутов, работу вели совместно со специалистами российского научно-исследовательского центра. В первую очередь делали это для того, чтобы двухколесный транспорт отвечал требованиям безопасности. Причем, это касается не только арендных, но и личных электро-велосипедов, а также тех, что используют курьерские службы. Если ГОСТ будет принят, то уже со следующего года весь транспорт, который начнут ввозить на территорию страны, должен будет соответствовать утвержденным параметрам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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