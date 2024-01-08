Госавтоинспекция Москвы планирует использовать ИИ для поимки нарушителей

Искусственный интеллект хотят привлечь к работе на московских дорогах. Так, в столичной Госавтоинспекции планируют ловить нарушителей на самокатах и прочих средствах индивидуальной мобильности.

Предполагается, что умные камеры будут фиксировать различные нарушения, в том числе проезд на красный сигнал светофора или проезд по пешеходному переходу вместо спешивания, а также перевозку пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.