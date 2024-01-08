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08 января, 09:15

Транспорт

Госавтоинспекция Москвы планирует использовать ИИ для поимки нарушителей

Госавтоинспекция Москвы планирует использовать ИИ для поимки нарушителей

Движение на закрытом участке Калужско-Рижской линии метро откроют 9 января

Более 426 тысяч поездок совершили москвичи в рождественскую ночь

В Москве стартовала стройка тоннеля между Троицкой линией метро и электродепо "Столбово"

Три региона РФ вошли в топ направлений для поездок на столичных автобусах

Первые 11 станций Троицкой линии метро откроют в 2024 году

Строители создадут тоннель между Троицкой линией метро и электродепо "Столбово"

Участок Калужско-Рижской линии метро закрыт до 8 января включительно

Расписание поездов изменится на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1

Движение на Большой Тульской улице затруднено из-за пожара

Искусственный интеллект хотят привлечь к работе на московских дорогах. Так, в столичной Госавтоинспекции планируют ловить нарушителей на самокатах и прочих средствах индивидуальной мобильности.

Предполагается, что умные камеры будут фиксировать различные нарушения, в том числе проезд на красный сигнал светофора или проезд по пешеходному переходу вместо спешивания, а также перевозку пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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