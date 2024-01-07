07 января, 09:15Транспорт
Участок Калужско-Рижской линии метро закрыт до 8 января включительно
Между станциями Калужско-Рижской линии метро "Октябрьская" и "Новые Черемушки" не ходят поезда. Движение планово остановили до 8 января включительно по причине строительства теплосетей.
Пассажирам советуют воспользоваться бесплатными автобусами КМ, они курсируют с минимальным интервалом. Дежурные сотрудники метрополитена подскажут, как доехать до нужной станции.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.