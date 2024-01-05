Москвичи более 60 тыс раз воспользовались КМ после закрытия участка оранжевой ветки метро

Москвичи совершили более 60 тысяч поездок на автобусах маршрута КМ после закрытия участка Калужско-Римской линии метро. В первый день действия ограничений на рейсы вышли около 70 современных автобусов.

Для удобства пассажиров они двигаются по специально выделенным полосам с интервалом в одну минуту. До 8 января для проезда недоступны станции на участке от "Октябрьской" до "Новых Черемушек".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.