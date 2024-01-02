Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 января, 23:15

Транспорт

Сергей Собянин перечислил знаковые транспортные объекты 2023 года

Сергей Собянин перечислил знаковые транспортные объекты 2023 года

Флагманский инновационный центр МГУ "Ломоносов" стал открытием года – Собянин

Мэр Москвы рассказал о реализации транспортных проектов в 2023 году

Мэр Москвы назвал кластер "Ломоносов" открытием года

Сергей Собянин рассказал о реализации транспортных проектов в 2023 году

Сергей Собянин подвел итоги реализации транспортных проектов в 2023 году

Более 1,2 млн поездок совершили пассажиры в новогоднюю ночь – Собянин

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 января

Сергей Собянин рассказал, как Москва встретила Новый год

Службы горхозяйства продолжат работать в круглосуточном режиме на новогодних выходных

2023 год стал для столицы временем для воплощения в жизнь амбициозных проектов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, 2023 год был богат на транспортные открытия. Так, было запущено движение по всей протяженности БКЛ. Кроме того, поезда поехали еще по двум диаметрам: МЦД-3 и МЦД-4. Вдобавок к этому, открылся финишный участок Люблинско-Дмитровской линии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

Читайте также
мэр МосквытранспортвидеоЮлия НеклесоваДарья Филаткина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика