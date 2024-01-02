Сергей Собянин перечислил знаковые транспортные объекты 2023 года

2023 год стал для столицы временем для воплощения в жизнь амбициозных проектов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, 2023 год был богат на транспортные открытия. Так, было запущено движение по всей протяженности БКЛ. Кроме того, поезда поехали еще по двум диаметрам: МЦД-3 и МЦД-4. Вдобавок к этому, открылся финишный участок Люблинско-Дмитровской линии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24



