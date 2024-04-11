Москвичи протестируют работу единого читательского билета в приложении "Мой id"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители Москвы могут протестировать возможности единого читательского билета в приложении "Мой id" и получить за это 700 баллов проекта "Город заданий". Об этом рассказал замруководителя департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов.

По словам Иванова, эта функция поможет городским властям узнать, насколько жителям удобно пользоваться электронным документом. При необходимости мобильное приложение будет усовершенствовано.

"В ноябре прошлого года мы его доработали: теперь есть возможность не только брать и сдавать книги по штрихкоду, но и прямо в приложении просматривать список взятых книг и отслеживать сроки их возврата", – передает портал мэра и правительства Москвы слова замруководителя ведомства.

Иванов сказал, что для выполнения задания нужно взять любую книгу в одной из библиотек города, предъявить штрихкод электронного читательского билета, а затем ответить на несколько вопросов об удобстве процедуры. Также участники тестирования расскажут разработчикам, насколько удобно просматривать информацию о взятых книгах.

В настоящее время "Мой id" позволяет горожанам обеспечить быстрый доступ к различным документам, включая паспорт, водительские права, ИНН, СНИЛС, полиса ОМС и карты москвича. Копии некоторых документов можно показывать в виде QR-кодов или штрихкодов, что позволяет использовать их для получения городских услуг.

Ранее стало известно, что только в 2023 году карту москвича получили почти 1,6 миллиона человек. В итоге ее обладателями стали около 5 миллионов граждан. До этого в Минкультуры РФ рассказали, что было закуплено более 2,8 миллиона книг для российских библиотек.