Более 300 издательств приняли участие в международной ярмарке "Non/fictioNвесна"

Лучшие книги из художественной, научной и научно-популярной литературы от более 300 крупных издательств и сотни мероприятий разных форматов – все это можно увидеть на международной ярмарке "Non/fictioNвесна", которая открылась в Гостином дворе. Ярмарку за два дня успели посетить свыше 40 тысяч посетителей.

Программа non/Fiction включает в себя и встречи с писателями, и лекции, и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.