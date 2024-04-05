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Новости

05 апреля, 17:45

Город

Более 300 издательств приняли участие в международной ярмарке "Non/fictioNвесна"

Более 300 издательств приняли участие в международной ярмарке "Non/fictioNвесна"

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Лучшие книги из художественной, научной и научно-популярной литературы от более 300 крупных издательств и сотни мероприятий разных форматов – все это можно увидеть на международной ярмарке "Non/fictioNвесна", которая открылась в Гостином дворе. Ярмарку за два дня успели посетить свыше 40 тысяч посетителей.

Программа non/Fiction включает в себя и встречи с писателями, и лекции, и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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