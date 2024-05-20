20 мая, 13:26Транспорт
Тематический трамвай к 89-летию метро запустили в Москве
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Тематический трамвай к 89-летию метро Москвы вышел на линию в столице, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Внешняя оклейка вагона посвящена этапам развития Московского метрополитена. На трамвае изображены фотографии станций метро, вестибюлей и поездов. По центру было решено разместить красную букву "М".
Уточняется, что жители и гости Москвы смогут увидеть праздничный трамвай на маршруте № 9, который проходит от Белорусского вокзала до РУТ (МИИТ). Он будет курсировать по столице до конца июня.
"С 2021 года трамвайной сетью столицы управляет Московский метрополитен. Сегодня трамваи – это продолжение метро, поэтому мы также украсили один из них к празднику", – рассказал Ликсутов, передает телеграм-канал Дептранса.
Он также отметил, что Сергей Собянин поддерживает проекты, направленные на развитие данного вида транспорта. В связи с этим, подчеркнул заммэра, в течение ближайших лет в разных районах Москвы будут открыты новые трамвайные линии и маршруты.
Ранее в столичном метро на стойках "Живое общение" были впервые установлены цифровые планшеты. Они появились на станциях "Арбатская" и "Пушкинская". Пассажиры смогут воспользоваться ими для поиска информации.
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