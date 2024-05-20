Тематический трамвай к 89-летию метро запустили в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тематический трамвай к 89-летию метро Москвы вышел на линию в столице, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Внешняя оклейка вагона посвящена этапам развития Московского метрополитена. На трамвае изображены фотографии станций метро, вестибюлей и поездов. По центру было решено разместить красную букву "М".

Уточняется, что жители и гости Москвы смогут увидеть праздничный трамвай на маршруте № 9, который проходит от Белорусского вокзала до РУТ (МИИТ). Он будет курсировать по столице до конца июня.

"С 2021 года трамвайной сетью столицы управляет Московский метрополитен. Сегодня трамваи – это продолжение метро, поэтому мы также украсили один из них к празднику", – рассказал Ликсутов, передает телеграм-канал Дептранса.

Он также отметил, что Сергей Собянин поддерживает проекты, направленные на развитие данного вида транспорта. В связи с этим, подчеркнул заммэра, в течение ближайших лет в разных районах Москвы будут открыты новые трамвайные линии и маршруты.

Ранее в столичном метро на стойках "Живое общение" были впервые установлены цифровые планшеты. Они появились на станциях "Арбатская" и "Пушкинская". Пассажиры смогут воспользоваться ими для поиска информации.